Rośnie liczba ofiar koronawirusa. WHO prezentuje 10 przykazań. Koronawirus – rośnie liczba zakażonych. W Chinach kontynentalnych zanotowano w piątek 427 nowych przypadków koronawirusa, z czego 423 w prowincji Hubei będącej epicentrum epidemii – poinformowały dziś władze sanitarne. W Korei Płd. natomiast zanotowano rekordowy dzienny wzrost zachorowań – 594. W Polsce, jak dotąd, nie ma ani jednego pacjenta zakażonego koronawirusem, ale, jak mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, to "kwestia czasu". WHO opublikowało "Dziesięć rad jak uniknąć zarażenia koronawirusem". Na poniedziałek zapowiedziano specjalne posiedzenie Sejmu, które będzie dotyczyło koronawirusa. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do premiera o zakaz imprez masowych, Przypadki koronawirusa odnotowano na wszystkich kontynentach poza Antarktydą

