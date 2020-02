Rusza największy proces pedofilski księdza w Polsce Był proboszczem w wielu kościołach południowej Polski. Byli parafianie wspominają, że bardzo lubił młodzież. Doceniano go za operatywność w budowie kościołów. Funkcję proboszcza pełnił w sumie w pięciu parafiach w Małopolsce. I tam miał molestować chłopców. Krakowska “Gazeta Wyborcza” odnotowuje, że jeszcze nigdy w Polsce przed sądem nie stawał ksiądz, który odpowiada za skrzywdzenie aż tylu dzieci. Ks. Marian W. – według prokuratury – ma na sumieniu co najmniej 22 ofiary. Odpowie tylko za czyny wobec 11 z nich. Sprawa kolejnych 11 przypadków uległa przedawnieniu. W środę przed sądem w Nowym Targu rusza proces duchownego. Sprawa wyszła na jaw, bowiem w 2018 r. do tarnowskiej kurii zgłosił się dorosły mężczyzna, który powiedział, jakich czynów ks. Marian W. dopuścił się wobec niego przed laty. Księdza odsunięto od pracy duszpasterskiej i o wszystkim powiadomiono Watykan. Kongregacja Nauki Wiary wydała wyrok skazujący. Ks. Marian W. został pozbawiony urzędów kościelnych, otrzymał zakaz pracy z dziećmi i skierowany na leczenie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

