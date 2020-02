Rząd atakuje odchodzącego dyrektora Muzeum Żydów Polskich Rząd odpiera zarzuty pozbawionego stanowiska dyrektora Muzeum Żydów Polskich. Prof. Dariusz Stola twierdzi, że Ministerstwo Kultury próbowało wymusić na nim przekazanie kilku milionów euro na rzecz nieistniejącego Muzeum Getta Warszawskiego. – Mieliśmy poważne zastrzeżenia co do sposobu, w jaki dyrektor Stola wydaje pieniądze – odpowiada w rozmowie z Onetem wiceminister kultury Jarosław Sellin. Stola opowiedział w „Tygodniku Powszechnym”, że w styczniu 2018 r. został wezwany do Ministerstwa Kultury, gdzie czekała go rozmowa z dwiema wyższymi urzędniczkami resortu. Dyskusja dotyczyła przyznanego muzeum POLIN grantu norweskiego, który opiewał na kwotę 10 mln euro. Tzw. fundusze norweskie to pieniądze, które Norwegia przekazuje krajom UE w zamian za dostęp do unijnego rynku. Jak wynika z rozmowy, urzędniczki naciskały, aby Stola przekazał część pieniędzy na nowo tworzone Muzeum Getta Warszawskiego. To oczko w głowie rządu PiS, placówka konkurencyjna wobec Muzeum Polin, które za rządów Stoli uważane było za niechętne obecnej władzy. Otwarcie wystawy Muzeum Getta Warszawskiego planowane jest na 2023 r. Stola podaje kwotę, o której była mowa: 3 do 5 mln euro. – Przecież gdybym się zgodził, byłoby to z mojej strony działanie na szkodę muzeum Polin – tłumaczy. – Żaden prywatny darczyńca nie dałby nawet pięciu centów komuś, kto lekką ręką pozbywa się pięciu milionów euro. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

