Rząd broni reformy sądownictwa. Ziobro przekazał Jourovej dwa dokumenty Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że rząd Platformy Obywatelskiej chciał przeprowadzić podobną reformę sprawiedliwości, co dziś Prawo i Sprawiedliwość. “Dowody” na to wiceszefowej Komisji Europejkiej Verze Jourovej przekazał Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro rozmawiał z wiceszefową Komisji Europejskiej Verą Jourovą o reformie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I choć wygląda na to, że nie przekonał jej do swoich racji, minister sprawiedliwości przekazał jej dokumenty, które mają świadczyć o tym, że PO też chciała podobnych zmian w sądownictwie do tych, które dziś krytykuje. Chodzi o tłumaczenia na język czeski i angielski dwóch dokumentów. Pierwszy z nich to artykuł byłego prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego pt. “Żeby się sędziom chciało chcieć”, który został opublikowany w 2004 r. w “Gazecie Wyborczej”. Drugi materiał pochodzi z kolei z 2007 r. To “Głęboka przebudowa państwa. Projekt programu dla Platformy Obywatelskiej” autorstwa m.in. Ewy Kopacz, Bronisława Komorowskiego, Marka Biernackiego i Zbigniewa Chlebowskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.