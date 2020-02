Rząd chce popełnić ten sam błąd Spór o pieniądze dla Polonii, które MSZ chce zabrać Senatowi, już mieliśmy w 2011 r. Po latach rząd wycofał się z błędu, ale teraz chce go powtórzyć. Nie prawo, lecz polityka jest tego powodem. Każdy rząd tak kształtuje działy administracji państwowej, jak mu wygodnie. Czasem wynika to z dziejowej konieczności jak kilkanaście lat temu, gdy powstało Ministerstwo ds. Europejskich, ale dużo częściej najważniejsza okazuje się doraźna polityka, potrzeba obsady stanowisk i dystrybucji pieniędzy. Niekiedy wygląda to dziwnie. Mieliśmy Ministerstwo Skarbu Państwa, które zlikwidowano z końcem 2016 r., już za rządów PiS. Gdy wyszły na jaw szczegóły obsadzania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, premier Beata Szydło uznała, że minister Dawid Jackiewicz ma odejść, bo wypełnił swoją misję, a jego następca Henryk Kowalczyk zgasił światło. Teraz resort wraca pod nazwą Ministerstwo Aktywów Państwowych. Trafiło w ręce wicepremiera Jacka Sasina. Mamy też Ministerstwo Klimatu obsadzone rzecz jasna odpowiednią osobą. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

