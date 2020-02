Rzecznik KE stanowczo o polskiej ustawie. “Potrójnie niezgodna”. – Nowa ustawa dyscyplinująca sędziów jest potrójnie niezgodna z unijnym prawem – twierdzi Christan Wigand, rzecznik Komisji Europejskiej. Takie słowa mogą oznaczać szybkie rozpoczęcie tzw. szybkiej ścieżki ws. Polski. Rzecznik KE mówiąc o potrójnym naruszeniu przez zapisy ustawy kagańcowej prawa Unii Europejskiej, wskazał obszary tej niezgodności – wyjaśnia RMF FM. Pierwszym argumentem, który podniósł Christan Wigand, jest zasada nadrzędności unijnego prawa nad krajowym. Zdaniem urzędnika to oznacza, że polski rząd powinien zastosować się do listopadowego wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE oraz orzeczenia Sądu Najwyższego, który po orzeczeniu trybunału stwierdził, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa. Wigand jako kolejny obszar niezgodności ustawy ws. sędziów z unijnym prawem wymienił wymóg niezależności sądownictwa. Wyjaśnił, że tego warunku nie spełnia Izba Dyscyplinarna i nowa Krajowa Rada Sądownictwa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

