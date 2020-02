Sąd Najwyższy publikuje uzasadnienie przełomowej uchwały Niecałe dwa tygodnie temu trzy połączone izby Sądu Najwyższego wydały historyczną uchwałę ograniczającą możliwość orzekania sędziów powołanych z udziałem tzw. nowej KRS. Dziś opublikowano jej 71-stronnicowe uzasadnienie. Przedstawiamy jego najważniejsze punkty. 23 stycznia Sąd Najwyższy w niezwykłym składzie 59 sędziów wydał głośną uchwałę dotyczącą sędziów wybranych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Zabrał tym samym głos w sprawie, która od niemal dwóch lat wstrząsa polskim wymiarem sprawiedliwości. SN uznał, że wobec wszystkich sędziów powołanych na wniosek nowej KRS (jest ich kilkuset) można stosować test niezawisłości i bezstronności, co w przypadku stwierdzenia braku tych przymiotów, skutkować będzie uznaniem ich orzeczeń za nieważne. Co więcej, to samo dotyczy wszystkich orzeczeń nowych sędziów Sądu Najwyższego (jest ich kilkudziesięciu), bez konieczności wykonywania testu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

