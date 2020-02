Samolot rozpadł się po lądowaniu w Stambule. Ofiar nie było. Na lotnisku w Stambule doszło do groźnego wypadku. Samolot wypadł z pasa startowego podczas lądowania i rozpadł się na trzy części, Jak podaje BBC, na pokładzie było 177 osób. Patrząc na skalę zniszczeń, to cud, że nikt nie zginął. Do zdarzenia doszło na lotnisku im. Sabihy Gokcen w Stambule. Z informacji tureckich mediów wynika, że samolot linii Pegasus lądował w ulewnym deszczu po przylocie z zachodniej prowincji Izmir. BBC informuje, że maszyna ze 177 osobami na pokładzie ześlizgnęła się z pasa startowego i przełamała się na trzy części. Skutki wypadku można zobaczyć na nagraniach dostępnych w sieci. Tureckie ministerstwo odpowiedzialne za transport potwierdziło, że nikt nie zginął. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

