Sanders wygrywa w Nevadzie Razem wygrajmy nominację demokratów, pokonajmy Trumpa i zmieńmy kraj – powiedział do swoich zwolenników senator Bernie Sanders po zwycięstwie w sobotnich prawyborach Partii Demokratycznej w Nevadzie. 78-letni polityk wysunął się na prowadzenie w wyścigu pretendentów do prezydenckiej nominacji tego ugrupowania – podają amerykańskie media. W Nevadzie przeliczono dopiero około połowę głosów, ale amerykańskie media – w tym agencja Associated Press – zgodnie obwieściły pewną wygraną socjalistycznego senatora. “Wall Street Journal” pisze o “przekonującym zwycięstwie” Sandersa, a “New York Times” o “pokazie siły”. Swój wyborczy triumf Sanders ogłosił na wiecu w San Antonio w Teksasie oraz na Twitterze. “Właśnie wygraliśmy prawybory w Nevadzie. Ten oddolny ruch jest nie do zatrzymania. Razem wygrajmy nominację demokratów, pokonajmy Trumpa i zmieńmy kraj” – napisał na tym portalu społecznościowym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.