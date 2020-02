Sasin pokazał Dudzie miejsce w szeregu Andrzej Duda w wywiadzie dla “Wprost” deklarował, że rozważyłby podpisanie ustawy o związkach partnerskich. Tymczasem Jacek Sasin w “Kropce nad i” sprowadził prezydenta na ziemię. Wicepremier oznajmił, że dopóki PiS ma większość w parlamencie, takiej ustawy nie będzie. – My, jako Prawo i Sprawiedliwość nie zamierzamy takiej ustawy wprowadzać. Uważamy, że takie mechanizmy jak dziedziczenie czy informacja medyczna mogą być uregulowane na podstawie prawa, które istnieje – mówił Jacek Sasin w TVN24, odnośnie ewentualnej ustawy o związkach partnerskich. Jego zdaniem “taka ustawa nie jest potrzebna”. – Uchylenie drzwi w tej sprawie niestety jest początkiem realizacji “planu Rabieja”, który (…) miałby wyglądać tak: najpierw związki partnerskie, potem małżeństwa homoseksualne i na koniec adopcja dzieci. Nie, my tą drogą nie pójdziemy – podkreślił wicepremier. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

