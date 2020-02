Sędzia Juszczyszyn dostał potężne wsparcie Sędzia Paweł Juszczyszyn dostał mocny głos wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej. Tym razem po jego stronie stanął Diego Garcia-Sayan, czyli Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. niezawisłości sędziów i niezależności zawodów prawniczych. “Chciałbym wyrazić solidarność z sędzią Pawłem Juszczyszynem, który został zawieszony jedynie za wykonywanie funkcji konstytucyjnej. Potępiam takie lekceważenie rządów prawa” – napisał Diego Garcia-Sayan na Twtterze. W swoim poście pokazał również cały dokument z wyrazami solidarności z polskim sędzią. Garcia-Sayan wskazał, że Juszczyszyn został ukarany bezpodstawnie, a szczególnie zwrócił uwagę, że sędziemu obcięto wynagrodzenie. “Ponownie wzywamy polskie władze do przywrócenia praworządności” – czytamy w oświadczeniu przedstawiciela ONZ. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.