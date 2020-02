Sędzia Juszczyszyn zapowiada, że będzie rozpatrywał sprawę w sądzie Sędzia Paweł Juszczyszyn został we wtorek zawieszony przez Sąd Dyscyplinarny SN. Mimo to sędzia zapowiada, że w środę pojawi się w pracy i będzie rozpatrywał sprawę, która została mu wcześniej przydzielona. Wcześniej prezes sądu powiedział, że Juszczyszyn nie będzie mógł wejść na salę rozpraw. “Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. (wyrok SN z 5.12.2019 r., III PO 7/18, por. uchwałę składu połączonych Izb SN: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23.01.2020 r.)” – napisał na Facebooku Paweł Juszczyszyn, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie. “Dlatego też, jutro – 5 lutego 2020 r. o godzinie 11.45 w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zamierzam przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej przydzielonej do mojego referatu. Życzę wszystkim, a zwłaszcza – w obecnej sytuacji – sędziom, odwagi i wytrwałości! Trzymajcie się!” – dodał sędzia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

