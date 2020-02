Sędziowie bez prawa do prywatności? Skutki “ustawy kagańcowej”.

Od piątku 14 lutego – gdy w życie weszła tzw. ustawa represyjna – każdy sędzia i prokurator w Polsce ma obowiązek ujawnić na piśmie do jakich zrzeszeń i stowarzyszeń należy. Ma na to miesiąc. Później te dane zostaną opublikowane w Biuletynach Informacji Publicznej, dostępnych dla każdego w internecie. – Sędzia z amputowaną piersią, należąca do stowarzyszenia Amazonek, też musi ten fakt ujawnić. To naruszanie prawa do prywatności i tajemnicy lekarskiej – mówi Onetowi Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek z łódzkiego SO.

Pisemne oświadczenia o przynależności do wszelkich zrzeszeń i stowarzyszeń – takie deklaracje do połowy marca złożyć muszą wszyscy sędziowie i prokuratorzy w Polsce. Dane te będą publicznie dostępne w Biuletynach Informacji Publicznej. Takie regulacje wprowadza tzw. ustawa represyjna czy kagańcowa, która w życie weszła 14 lutego. Odmowa złożenia oświadczenia o przynależności do stowarzyszeń może być uznana za delikt dyscyplinarny.

Problem w tym, że – jak wskazują sędziowie – ujawnienie tego rodzaju informacji może wiązać się z naruszeniem prawa do prywatności, które gwarantuje konstytucja. Konkretnie, chodzi o art. 51, ust. 1 i 2, który mówi, że “władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym”. Zaś art. 58 konstytucji stanowi, że “każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się”.