Sędziowie zawiadomili prokuraturę w sprawie zachowania prezesa Nawackiego Olsztyńscy sędziowie złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na zniszczeniu dokumentów przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego – poinformowała Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe. O skierowaniu podobnego zawiadomienia powiadomił we wtorek także poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Zimoch. Jak poinformował we wtorek prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe Daniel Brodowski, wpłynęło złożone przez olsztyńskich sędziów zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego. Przestępstwo, według zawiadamiających, miało polegać na zniszczeniu podczas piątkowego zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie dokumentu, którym prezes Nawacki nie miał prawa wyłącznie rozporządzać. Czyn ten, jak podał prokurator, jest opisany w art. 276 Kodeksu karnego i grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat dwóch. – Prokurator zapozna się z zawiadomieniem i będzie podejmował czynności – oświadczył Brodowski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

