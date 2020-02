Sellin w Senacie dlaczego Stola nie mógł zostać dyrektorem POLIN „Minister Gliński nie był gotowy podjąć takiej decyzji” – tak wiceminister Sellin odpowiadał na pytania w senackiej komisji kultury, dlaczego zwycięzca konkursu na dyrektora Muzeum POLIN, prof. Dariusz Stola nie otrzymał od resortu nominacji. „Cieszący się mandatem wyborców szef resortu ma prawo prowadzić swoją politykę personalną” – mówił Sellin Wiceminister kultury Jarosław Sellin był zaproszony przez senacką komisję kultury, której przewodniczy senator PO Jerzy Fedorowicz. Obrady prowadziła senator PO Barbara Zdrojewska, która poprosiła resort o złożenie wyjaśnień jeszcze zanim prof. Stola zrezygnował, a Piotr Gliński zgodził się na kandydaturę Zygmunta Stępińskiego. Od samego początku dyskusji Sellin zajmował postawę, że problemu nie ma. Barbara Zdrojewska dążyła do tego, żeby odpowiedział na wszystkie pytania: – „Nie jest tak, że minister może powiedzieć nie, bo nie”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

