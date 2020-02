Senat amerykańskiego stanu Utah faktycznie zalegalizował poligamię Zgodnie z przegłosowaną jednogłośnie ustawą, poligamia przestanie być przestępstwem, a będzie jedynie wykroczeniem. Za życie z jedną lub więcej żon (związki jednej kobiety z kilkoma mężami się w Utah nie zdarzają) będzie, zamiast więzienia, grozić tylko niewielka grzywna. Senat stanu Utah twierdzi, że zalegalizowanie poligamii pozwoli wielu osobom na życie bez strachu przed wymiarem sprawiedliwości. Ustawa musi teraz przejść przez izbę niższą stanowego parlamentu i musi zostać podpisana przez gubernatora. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

