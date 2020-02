Senat odrzucił impeachment Trumpa Dzień po tym jak Donald Trump wygłosił na Kapitolu w Waszyngtonie triumfalne orędzie o stanie państwa, amerykański Senat w tym samym gmachu zagłosował, by unieważnić grudniową decyzję Izby Reprezentantów o usunięciu prezydenta z urzędu za nadużycie władzy i utrudnianie pracy Kongresu. Ten tydzień w ogóle jest dobry dla Trumpa, bo jego konkurenci z Partii Demokratycznej już trzeci dzień potykają się o własne nogi, nie mogąc doliczyć się głosów w prawyborach na ich prezydenckiego kandydata. Zgodnie z oczekiwaniami republikańska większość zagłosowała zgodnie z linią partyjną przeciw impeachmentowi. Już kilka dni temu proprezydenccy Republikanie zagłosowali przeciwko przesłuchaniom świadków, co oznaczało, że nie chcą pełnego procesu i praktycznie wykluczało to inny wynik niż uniewinnienie. W środowym głosowaniu zdarzyła się jednak jedna niespodzianka. Oto senator Mitt Romney, były kandydat Republikanów, którego w 2012 pokonał Barack Obama, wyłamał się i zagłosował za usunięciem Trumpa z Białego Domu, bo jak powiedział: – Prezydent jest winny odrażającego nadużycia zaufania publicznego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

