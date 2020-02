Senat odrzucił projekt PiS ws. 13 emerytury Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała, że Sejm odrzuci poprawki Senatu ws. 13 emerytury. – Zapewniamy 10 mln emerytów i rencistów, że te pieniądze będą wypłacone zgodnie z naszymi obietnicami – zaznaczyła. enat w ostatnich dniach odrzucił projekt o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym. Później zatwierdził go z wprowadzonymi przez senatorów zmianami oraz bez źródła finansowania. W takiej formie trafi on do Sejmu. – Poprawki Senatu blokujące wypłatę zostaną odrzucone przez Sejm. Totalna opozycja przeniosła się z Sejmu do Senatu i tam próbuje teraz blokować nasze prospołeczne propozycje – skomentowała podczas konferencji prasowej Anita Czerwińska. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

