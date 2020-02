Senat w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości Senat przyjął uchwałę w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości. Burzliwa debata w tej sprawie trwała cztery godziny. W dokumencie zapowiedziano m.in. rozliczenie władzy PiS z działań w zakresie reformy sądownictwa. Za przyjęciem uchwały “w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości” zagłosowało 51 senatorów. Przeciw było 42, nikt nie wstrzymał się od głosu. W uchwale Senat “wyraża uznanie dla tych wszystkich sędziów, a także reprezentantów innych zawodów prawniczych, którzy odważnie, mimo gróźb i represji, przeciwstawiają się dewastacji wymiaru sprawiedliwości i często ponoszą z tego powodu dotkliwe konsekwencje”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.