Setka Morawieckiego, czyli wielkie nic 100 dni rządu Morawieckiego przeszło bez echa. To druga kadencja rządów Zjednoczonej Prawicy i po raz drugi rząd ma samodzielną większość. Mimo to z obietnic i słynnej piątki na 100 dni niewiele wyszło. – Symbolem rządu jest 30 milionów na nagrody dla wysokich urzędników w ministerstwach wypłacone za 2 miesiące pracy – mówi Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej Na początku października na kilka dni przed wyborami sam Jarosław Kaczyński zapowiedział „piątkę na 100 dni". W najgorętszym okresie kampanii wyborczej prezes zapowiedział m.in. uchwalenie ustawy albo przygotowane programu rządowego dotyczące małego ZUS-u, 13. i 14. emerytury, pakietu kontrolnych badań profilaktycznych dla osób po czterdziestce, budowę 100 obwodnic wokół średnich i małych miast i plan dojścia do równych dopłat dla rolników. Wszystko w zaledwie 100 pierwszych dni rządu. Już wiadomo, że z równymi dopłatami dla rolników łatwo nie będzie. Na razie nie ma nawet zgody co do przyszłego unijnego budżetu, a ostatni szczyt na ten temat w Brukseli został zerwany.

