Słownictwo po obu stronach Atlantyku (4)

We wszystkich tych parach wyrazów lub wyrażeń zaczynamy, przez kurtuazję, od brytyjskiej odmiany angielskiego, a drugim elementem będzie odpowiednik stosowany w naszej, kanadyjskiej odmianie angielskiegoi najczęściej także w amerykańskiej.

Dzisiaj nieco innych wyrażeń z wielu różnych grup znaczeniowych.



1. autumn vs. fall

Mowa tutaj o porze roku jesieni. Typowy dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego wyraz “autumn” jest rzadko używany w Kanadzie i USA, gdzie preferuje się termin “fall.” Mówimy więc “fall colours” (w USA “fall colors”), “fall leaves” itp.

2. booking vs. reservation

To pierwsze to wyrażenie brytyjskie, a drugie amerykańskie i kanadyjskie określające rezerwację hotelową, czy w restauracji.

3. cheap vs. inexpensive

Jeżeli chodzi o te dwa przymiotniki, to różnica między nimi jest dość interesująca. Obydwa istnieją w obu odmianach angielskiego, lecz kiedy mówimy o tym, że coś jest tanie, w Wielkiej Brytanii używamy najczęściej wyrazu “cheap”, a po naszej stronie Oceanu przymiotnik ten ma podstawowe znaczenie inne. Określa on kogoś, kto nie lubi wydawać pieniędzy, kogoś skąpego, do przesady oszczędnego. Jeżeli natomiast chcemy powiedzieć, że coś ma niską cenę, użyjemy raczej w Kanadzie i USA przymiotnika “inexpensive” (dosłownie niedrogi”).

4. cinema vs. movie theatre

Oba wyrazy oznaczają kino. Wyraz “cinema” w Wielkiej Brytanii oznacza ogólnie kino, a także budynek kina. W Kanadzie i USA gmach taki określamy wyrażeniem “movie theatre” (w pisowni amerykańskiej “movie theater”). W brytyjskiej odmianie angielskiego “theatre” to wyłącznie teatr, podczas gdy w kanadyjskiej może oznaczać kino, a może oznaczać teatr. Jeżeli nie jest jasne z kontekstu, o który chodzi, dla określenia kina używamy pełnego wyrażenia “movie theatre”. W Kanadzie i USA słowem “cinema” określamy salę kinową w danym kinie, np. “cinema 2” to sala kinowa numer dwa w kinie o wielu salach.

5. go to the pictures vs. go to the movies

W Wielkiej Brytanii kiedy mówimy o pójściu do kina możemy użyć wyrażenia “go to the cinema”, ale także “go to the pictures.” Tego wyrażenia nie stosuje się po naszej stronie Atlantyku, gdzie używamy wyrażenia “go to the movies.”

6. engaged vs. busy

Oto dwa określenia, używane po obu stronach Atlantyku w odniesieniu do zajętej linii telefonicznej. W Wielkiej Brytanii mówimy “the phone was engaged”, a w Kanadzie i USA “the phone/ the line was busy”.



7. flat vs. apartment

Tymi wyrazami określane jest po obu stronach Atlantyku mieszkanie.

Następne różnice omówię za tydzień.

dr Małgorzata P. Bonikowska

Aby zamówić moją książkę “Odczarować angielski” mogą też Państwo napisać do mnie lub zadzwonić. Książka “Odczarować angielski” to poradnik, przydatny na każdym poziomie zaawansowania językowego, bo pewne problemy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne widać i słychać u wszystkich polskich imigrantów, nie tylko tych stawiających pierwsze kroki w języku angielskim.