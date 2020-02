Słownictwo po obu stronach Atlantyku (3) Z cyklu: Odczarować angielski (i polski) W ostatnich artykułach omawiam najbardziej widoczną sferę różnic między różnymi odmianami języka angielskiego, którą jest sfera tzw. leksykalna, czyli słownictwo. Tutaj geografia ma znaczenie zasadnicze, tj. bliskość Stanów powoduje, że naleciałości słownikowe w Kanadzie są oczywiście znacznie silniejsze niż zza Oceanu, tj. z Wielkiej Brytanii. Jak zwykle muszę oczywiście zaznaczyć, że nie można traktować całego obszaru Wysp Brytyjskich ani całych Stanów Zjednoczonych jak obszaru jednolitego. W ramach tego samego kraju występuje wiele różnic regionalnych gdyż różnią się między sobą dialekty języka, ale my skoncentrujemy się na tzw. standard British English, standard American English i standard Canadian English, czyli na w miarę jednolitych odmianach nienacechowanych regionalnie w obrębie każdego z tych krajów. Dzisiaj kontynuujemy sferę jedzenia i kuchni. We wszystkich tych parach wyrazów lub wyrażeń zaczynamy, przez kurtuazję, od brytyjskiej odmiany angielskiego, a drugim elementem będzie odpowiednik stosowany w naszej, kanadyjskiej odmianie angielskiegoi najczęściej także w amerykańskiej. 7. conserves vs. preserves Tymi wyrazami określane są po obu stronach Atlantyku przetwory takie jak kompoty, dżemy, konfitury itp.

8. jacket potato vs. baked potato Ulubiony dodatek do różnego rodzaju mięs w kuchni zarówno angielskiej jak i kanadyjskiej i amerykańskiej, to pieczony kartofel. Po europejskiej stronie Atlantyku określany jest wyrażeniem “jacket potato”, a po naszej “baked potato”. 9. jam vs. jelly Dżem owocowy jest nazywany w brytyjskiej odmianie języka angielskiego “jam”, natomiast w Północnej Ameryce “jelly”. Wyraz “jelly”, jak widać poniżej, jest także używany w Północnej Ameryce, ale dla określenia innego produktu.

10. jelly vs. jello W Wielkiej Brytanii “jelly” to galaretka owocowa, stosowana do różnego rodzaju wypieków lub podawana z owocami. W Ameryce Północnej ten rodzaj produktu określamy wyrazem “jello”.

11. mince vs. ground meat (hamburger) Innym czasownikiem określa się mielenie mięsa po obu stronach oceanu. W Anglii mówimy “mince”, a w Kanadzie i USA “grind” (tak jak w Anglii i w Ameryce Północnej określa się mielenie kawy). Stąd zmielone mięso w Anglii nazywamy “mince”, a po naszej stronie Atlantyku “ground meat”, a czasem hamburger.

12. porridge vs. oatmeal Owsianka w Wielkiej Brytanii to “porridge”. Tego wyrazu nie stosuje się nigdy po naszej stronie Atlantyku, gdzie płatki owsiane lub gotowa owsianka to “oatmeal”.

13. pudding vs. dessert Innych określeń także używamy dla określenia deseru. W brytyjskiej odmianie angielskiego spotykamy się w wyrazem “pudding”, który w Ameryce oznacza tylko konkretny typ deseru. Po naszej staronie Atlantyku deser, czyli coś słodkiego podawanego po obiedzie czy kolacji, to “dessert”. 14. tinned vs. canned I jeszcze para oznaczająca produkty w puszce, gdyż w Anglii puszka to “tin”, a w Ameryce Północnej “can”. 15. starter vs. appetizer A także przystawki podawane na początku wielodaniowego obiadu czy kolacji… Kolejne dziedziny życia i różnice w innych sferach za tydzień. Dr Małgorzata P. Bonikowska Aby zamówić moją książkę “Odczarować angielski” mogą też Państwo napisać do mnie lub zadzwonić. Książka “Odczarować angielski” to poradnik, przydatny na każdym poziomie zaawansowania językowego, bo pewne problemy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne widać i słychać u wszystkich polskich imigrantów, nie tylko tych stawiających pierwsze kroki w języku angielskim. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

