Słownictwo po obu stronach Atlantyku (5)

We wszystkich tych parach wyrazów lub wyrażeń zaczynamy, przez kurtuazję, od brytyjskiej odmiany angielskiego, a drugim elementem będzie odpowiednik stosowany w naszej, kanadyjskiej odmianie angielskiegoi najczęściej także w amerykańskiej.

Jak zwykle muszę oczywiście zaznaczyć, że nie można traktować całego obszaru Wysp Brytyjskich ani całych Stanów Zjednoczonych jak obszaru jednolitego. W ramach tego samego kraju występuje wiele różnic regionalnych gdyż różnią się między sobą dialekty języka, ale my skoncentrujemy się na tzw. standard British English, standard American English i standard Canadian English, czyli na w miarę jednolitych odmianach nienacechowanych regionalnie w obrębie każdego z tych krajów.

Mowa tutaj o aptece. Typowy dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego wyraz “chemists” nie jest nigdy stosowany w tym znaczeniu w Kanadzie i USA, gdzie używa się terminów “pharmacy” lub “drug store”. “Chemist” w amerykańskiej i kanadyjskiej odmianie angielskiego to chemik. 11. cot vs. crib

10. chemists vs. pharmacy, drug store

I na koniec, typowy dla końca zdań twierdzących rodzaj interpunkcji. W Wielkiej Bytanii kropka na końcu zdania to “full stop”, a w Kanadzie i USA używa się wyrazu “period”, który, zupełnie “z innej beczki”, oznacza także w obu odmianach angielskiego menstruację.

9. full stop vs. period

To wyrazy określające bardzo popularny sport piłkę nożną, która jest bardziej popularna w Anglii niż w Kanadzie i USA, gdzie zdecydowanie przegania ją pod względem popularności baseball i amerykański futbol. No właśnie, kiedy po naszej stronie Oceanu użyjemy określenia “football” w odniesieniu do sportu, zostanie ono zrozumiane inaczej niż gdybyśmy użyli go w Wielkiej Brytanii. Tam oznacza on piłkę nożną, a tutaj amerykański futbol, grę podobną do rugby.

8. football vs. soccer

12. dummy vs. pacifier

Ta para wyrazów także dotyczy maleńkich dzieci, noworodków i niemowlaków. Określają one smoczek. W brytyjskiej odmianie angielskiego nazywa sią go “dummy”, a w Kanadzie i USA “pacifier”.

13. ill vs. sick

Oba wyrazy używane są kiedy mówimy, że ktoś jest chory. Określając ten stan, w Wielkiej Brytanii używamy wyrazu “ill”, a po naszej stronie Atlantyku wyrazu “sick”.

Tak więc, jeżeli ktoś ma grypę i nie może przyjść do pracy, w Anglii powie:

I am ill, I can’t come to work.

a w Kanadzie czy USA:

I am sick, I can’t come to work.

Wyraz “sick” w Wielkiej Brytanii oznacza wymiotowanie lub uczucie mdłości, które może doprowadzić do wymiotów. Po naszej stronie Atlantyku, aby wyraźnie powiedzieć, że chodzi o nudności i wymioty, powie się “sick to my stomach”.

Co ciekawe, skojarzenie wyrazu “sick” z wymiotami i mdłościami w wyrażeniach takich jak “be sea-sick” czy “air-sick” występuje w obu odmianach angielszczyzny.

Jeżeli chodzi o użycie wyrażeń “ill” i “sick” po obu stronach Ocenau, odnosi sią to także do pokrewnych wyrażeń np. “fall ill” zachorować w brytyjskiej odmianie angielskiego, a “fall sick” w kanadyjskiej lub amerykańskiej.

14. give a lift vs. give a ride

Skoro mowa o wyrazie “lift”, może on także wystąpić w brytyjskim wyrażeniu “give somebody a lift”, czyli podwieźć kogoś dokądś. W Kanadzie i USA mówimy wtedy “give somebody a ride”.

Uważajmy bardzo z tym drugim wyrażeniem, ponieważ wyrażenie “takesomebody for a ride” ma znaczenie idiomatyczne zupełnie niezwiązane z podwożeniem czy przejażdżkami. Oznacza po prostu nabranie kogoś, oszukanie.

Dr Małgorzata P. Bonikowska

Aby zamówić moją książkę “Odczarować angielski” mogą też Państwo napisać do mnie (mbonikowska@gazetagazeta.com) lub zadzwonić (416-262-0610). Książka “Odczarować angielski” to poradnik, przydatny na każdym poziomie zaawansowania językowego, bo pewne problemy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne widać i słychać u wszystkich polskich imigrantów, nie tylko tych stawiających pierwsze kroki w języku angielskim.