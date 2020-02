Smoleńsk może zaważyć Obecność prezydenta i premiera na miejscu katastrofy – w samym środku kampanii – byłaby ważna. Ale opory Rosjan też można przekuć w sukces. Nic tak nie mobilizuje elektoratu jak wspólny wróg. Jeszcze półtora tygodnia temu wydawało się, że w kampanii prezydenckiej nikt nie odważy się grać „nutą smoleńską”. Kiedy dzień po oficjalnym ogłoszeniu terminu wyborów Szymon Hołownia pokazał spot, w którym wystąpił na tle brzozy, a na ekranie pojawił się papierowy samolot, oburzyła się lewa i prawa strona sceny politycznej. Hołownia się pokajał, przeprosił tych, którzy poczuli się urażeni, i zapewnił, że przez myśl mu nie przeszło, by naigrawać się z katastrofy smoleńskiej. A jednak wszystko wskazuje na to, że temat Smoleńska będzie w tej kampanii jednym z istotniejszych. Dobrze rozegrany, może być jednym z ważniejszych punktów przesłania Andrzeja Dudy. Tyle tylko, że prezydent nie może przegiąć. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

