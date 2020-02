Sofy i narożniki ogrodowe: 3 argumenty na „tak”

Ze wszystkich mebli ogrodowych sofy i narożniki wzbudzają najbardziej ożywioną dyskusję. Ich przeciwnicy sugerują, że są duże i mało praktyczne, ale zwolennicy mają mocniejsze argumenty. Trzy najpoważniejsze z nich przedstawiamy w poniższym artykule.

Narożniki ogrodowe z technorattanu to salon w ogrodzie

Zbliża się wiosna i jest to właśnie ten czas, kiedy wszyscy lubiący słońce chcą wypocząć w ogrodzie. Kiedy kwitną pierwsze kwiaty, aż chce się wyjść i zrelaksować w ogrodzie. Problem w tym, że zima, nawet jeśli jest łagodna, z każdego robi troszeczkę kanapowca. Mówiąc wprost: po zimie spędzonej w ciepłym i przytulnym salonie, chce się wyjść do ogrodu, ale na pewno nie na chłodne, twarde i małe krzesełka. Właśnie dlatego sofa czy – w przypadku jeszcze większej przestrzeni – narożnik ogrodowy, są rozwiązaniem doskonałym.

To duże, wygodne meble z miękkimi poduchami, które chronią od ciągnącego wciąż od gruntu chłodu. Właśnie komfort jest najsilniejszym argumentem przemawiającym za zakupem właśnie sofy albo narożnika. Dorównać im może ewentualnie wygodny fotel, który jednak nie pozwala cieszyć się bliskością rodziny i przyjaciół.

Sofa nie musi być duża

Drugim poważnym argumentem przemawiającym właśnie za wyborem sofy lub narożnika, jest ich przemyślana konstrukcja. Owszem, są to dość duże gabarytowo meble, ale właśnie dzięki temu są wygodne i pozwalają spędzać czas w większym gronie. To chyba oczywiste. Warto jednak dodać, że dziś często narożnik ogrodowy powstaje jako konstrukcja modułowa. To oznacza, że choć zasadniczo producent przewidział, jak ma wyglądać taki mebel po złożeniu, to często można go zmniejszyć przez wyjęcie jednego modułu. Pozostałe nadal będą wygodne, a z osobnej części można zrobić coś w rodzaju fotela. To pomocne, jeśli miejsca na tarasie jest niewiele albo po prostu inne ustawienie mebli zapewni większą wygodę.

Przy wyborze sofy czy narożnika dobrze jest zwrócić uwagę na to, czy z danym modelem można wykonać podobny zabieg. Niekiedy bowiem producent przygotowuje domyślnie mniejszy mebel, a dodatkowe moduły można dokupić oddzielnie. W każdym przypadku możliwości są większe, niż te, które daje fotel ogrodowy czy nawet najwygodniejsza ławeczka.

Jakość narożników ogrodowych przede wszystkim

Jakość przy wyborze mebli ogrodowych zawsze powinna być traktowana jako kryterium najważniejsze. I znów narożniki ogrodowe i sofy niemal automatycznie wygrywają w tej konkurencji. Dlaczego? Dlatego, że zawsze są projektowane jako meble prestiżowe, dla najbardziej wymagających użytkowników. Owszem, dobry producent nie bagatelizuje też innych mebli ogrodowych, ale w przypadku sofy wysoka jakość nigdy nie podlega dyskusji.

To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą kupić meble do ogrodu na wiosnę i mieć pewność, że będą się nimi cieszyć nie tylko przez najbliższy sezon, ale przez kolejne kilka lat. Sofy i narożniki wykonane z lepszych, trwalszych i odporniejszych na niekorzystne warunki materiałów są idealnym wyborem dla każdego, kto szuka prostego i naprawdę wygodnego mebla do ogrodu.

Materiał partnera