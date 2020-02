Sondaż OKO.press: 90 proc. Polaków wie o geście Lichockiej. Wieść o wulgarnym geście Joanny Lichockiej przebiła bańki internetowe, geograficzne, społeczne i trafiła niemal do każdego Polaka – wynika z sondażu OKO.press. Andrzej Duda mimo woli znalazł się w samym centrum tej afery: na jego biurku czeka na podpis ustawa o 2 miliardach dla TVP. To właśnie po głosowaniu nad tą ustawą Lichocka pokazała opozycji “fucka” Politycy, dziennikarze i osoby interesujące się życiem publicznym często ulegają złudzeniu, że to, co jest ważne dla nich, rozgrzewa emocje także reszty społeczeństwa. Stąd liczne rozczarowania, gdy wydarzenia, które wywoływały żywiołowe internetowe dyskusje i według komentatorów miały wpływać na polityczne słupki poparcia, rozmywały się w obojętności Polaków. Dlatego wynik sondażu OKO.press zakończonego 22 lutego zaskakuje. Na nasze zlecenie Ipsos zapytał: „Czy pokazanie środkowego palca przez posłankę PiS Joannę Lichocką w Sejmie 14 lutego 2020 roku może mieć wpływ na wynik wyborczy Andrzeja Dudy?” WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.