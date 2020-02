Spalił żywcem byłą kochankę. Krakowski sąd wydał wyrok. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok dla Pawła K. oskarżonego o zabójstwo swojej byłej kochanki. Mężczyzna został skazany na dożywocie, choć jego obrona do końca wałczyła obniżenie wyroku do 25 lat. – Pokrzywdzona spłonęła żywcem – podkreśliła w sądzie prokurator. Do brutalnego zabójstwa doszło w marcu zeszłego roku podczas Dnia Kobiet. Paweł K. dołączył do biesiadującej grupy w altance. Po kilku godzinach pobił do nieprzytomności jednego z biesiadników, a byłej kochance zaproponował stosunek. Gdy ta odmówiła, ten ją pobił, związał, a drewnianą konstrukcję podpalił. Dla pewności do środka wrzucił dezodorant. Prokuratura stwierdziła że K. “doprowadził do pozbawienia życia pokrzywdzonej oraz zamierzał pozbawić życia również pokrzywdzonego”. Uzasadniając podtrzymanie wyroku dożywocia, śledczy powoływali się na fakt, że napastnik przez dłuższy czas bezczynnie przyglądał się dramatowi kobiety. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

