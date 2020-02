Spór o Muzeum POLIN. Dyrektor odpowiada ministerstwu i pokazuje list. We wtorek wiceminister kultury Jarosław Sellin w rozmowie z Onetem zaprzeczał, że jego resort nakłaniał Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN do przekazania dużych kwot na mające powstać w przyszłości Muzeum Getta Warszawskiego. W środę “Tygodnik Powszechny” opublikował list odchodzącego dyrektora POLIN Dariusza Stoli do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z lutego 2018 r., w którym mowa o trzech do pięciu milionach euro. Dariusz Stola wygrał konkurs na kolejną kadencję na stanowisku dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, nie został jednak ostatecznie zaakceptowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Po kilku miesiącach sporu ostatecznie zdecydował się dla dobra muzeum zrezygnować ze swoich praw jako zwycięzcy konkursu i ustąpić. W tym tygodniu Stola opowiadał w “Tygodniku Powszechnym” o swoich relacjach z MKiDN, m.in. o tym, że w styczniu 2018 r. został wezwany do Ministerstwa Kultury, gdzie czekała go rozmowa z dwiema wyższymi urzędniczkami resortu. Dyskusja dotyczyła przyznanego muzeum POLIN grantu norweskiego, który opiewał na kwotę 10 mln euro. Tzw. fundusze norweskie to pieniądze, które Norwegia przekazuje krajom UE w zamian za dostęp do unijnego rynku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

