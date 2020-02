Sprawna mowa Dudy, w gruncie rzeczy o niczym Jeżeli Andrzej Duda utrzyma obecny kurs, to będzie to bardzo ciekawy przyczynek do sprawdzenia, czy można w Polsce wygrać wybory, pozycjonując się jako kandydat przemawiający głównie do twardego elektoratu, lekceważący umiarkowanych wyborców. Prezydent Andrzej Duda przemawiał na konwencji przez około 26 minut. Przemawiał bardzo sprawnie, z właściwą sobie swadą i autentycznym zaangażowaniem, które wyborcy czują i na które dobrze reagują, bo nie ma w tym fałszywości. Niestety – przemawiał w gruncie rzeczy o niczym. To nie tylko zawód – to wręcz zaskoczenie. Do konwencji wyborczych można podejść na dwa sposoby. Pierwszy to wzięcie pod uwagę całego sztafażu, fajerwerków i oprawy. To daje pojęcie o przygotowaniu partii czy kandydata do oddziaływania na emocje wyborców. Pod tym względem nie ma wątpliwości: PiS jest dzisiaj najbardziej profesjonalną siłą polityczną, a obrazek z sylwetką Andrzeja Dudy, wchodzącego na scenę na tle biało-czerwonej flagi, pozostanie na długo w pamięci. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

