Środkowoeuropejskie stolice proszą Unię o fundusze na walkę z populizmem ich własnych rządów Liberalni burmistrzowie Bratysławy, Budapesztu, Pragi i Warszawy zaproponowali Brukseli: dajcie nam pieniądze na walkę z populizmem. Zawiązali “Pakt Wolnych Miast”, przedstawiając się jako partnerzy Unii, alternatywni wobec rządów w swoich krajach, które w ostatnich latach coraz częściej są uznawane za nacjonalistyczne i wchodzą w spory z różnymi instytucjami UE, piszą Lili Bayer i Siegfried Mortkowitz z POLITICO. Burmistrzowie i prezydenci z czterech stolic krajów Grupy Wyszehradzkiej – Bratysławy, Budapesztu, Pragi i Warszawy – wśród nich Rafał Trzaskowski, są dzisiaj w Brukseli, by lobbować o przekazanie dodatkowych funduszy ich miastom, na wsparcie ich walki o lokalne budżety z krajowymi rządami. Kiedy przed specjalnym szczytem przywódców UE nasila się rywalizacja o kształt kolejnego siedmioletniego budżetu Wspólnoty, burmistrzowie jasno dają do zrozumienia, że nie chcą być postrzegani jedynie jako typowi przedstawiciele unijnych wartości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

