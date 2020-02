Staje kanadyjska kolej

Blokady ustanowione przez protestujących przeciw budowie rurociągu zmusiły koleje kanadyjskie Canadian National Railway Co. do zamknięcia całej sieci kolejowej we wschodniej Kanadzie, a także firmę Via Rail do wstrzymania kolejowego ruchu pasażerskiego w całym kraju.

Decyzja CN spowodowała, jak podaje VIA Rail, konieczność zamknięcia wszystkich kolejowych przewozów pasażerskich w Kanadzie, które głównie korzystają z torów CN.

„Pasażerowie są informowani, że od godziny 16:00 czasu EST nie będzie więcej odjazdów pociągów. Wszystkie pociągi VIA Rail znajdujące się obecnie na trasie zostaną doprowadzone do najbliższego głównego dworca kolejowego. Rozumiemy wpływ tej niefortunnej sytuacji na naszych pasażerów i wyrażamy ubolewanie, że powoduje to znaczne niedogodności w ich planach podróży,” czytamy w oświadczeniu Via Rail.

VIA twierdzi, że zapewnia pełne zwroty kosztów za wszystkie anulowane podróże, ale ze względu na liczbę transakcji może to potrwać do 15 dni.

Metrolinx mówi, że bardzo dokładnie monitoruje sytuację i ma kontakt z CN, ale w tym momencie nie przewiduje żadnych zakłóceń usług pociągów GO ani UP Express na żadnej z ich linii.

Część torów, z których korzysta Metrolinx wzdłuż korytarzy Lakeshore West, Barrie i Kitchener są własnością CN Rail, ale Metrolinx ma umowy na obsługę tych korytarzy.

CN Rail oświadczył, że starał się i uzyskał nakazy sądowe w sprawie blokad w Ontario, Manitobie i Kolumbii Brytyjskiej.

Mówi, że chociaż blokady zostały zlikwidowane w Manitobie i mogą wkrótce zakończyć się w B.C., orzeczenie sądowe w Ontario nadal jest ignorowane.

Protestujący w Kanadzie powiedzieli, że działają solidarnie z przeciwnikami budowy rurociągu Coastal GasLink, który przecina tradycyjne terytoria Wet’suwetenen w północnej części prowincji.

„Sytuacja ta jest godna ubolewania z powodu jej wpływu na gospodarkę i nasze koleje, ponieważ protesty te nie są związane z działalnością CN i są poza naszą kontrolą. Musimy zapewnić, że jesteśmy dobrze przygotowani do powrotu do pracy, co nastąpi po całkowitym zakończeniu nielegalnych blokad. ”

Związek, który reprezentuje ponad 16 000 pracowników w branży kolejowej, twierdzi, że zamknięcie CN może doprowadzić do zwolnień nawet 6 000 pracowników. Teamsters Canada wzywa rząd federalny do interwencji w celu znalezienia rozwiązania.

„Te blokady mają katastrofalny wpływ na zwykłych Kanadyjczyków, którzy nie mają nic wspólnego z gazociągiem Coastal Gaslink”, powiedział prezes Teamsters Canada François Laporte. „Teraz nawet 6000 naszych członków ryzykuje, że nie będzie w stanie utrzymać swoich rodzin lub zapłacić swoich rachunków w tym miesiącu, i nie są w stanie nic zrobić”.

Premier Justin Trudeau powiedział dziennikarzom po wylądowaniu w Monachium, że jego rząd bardzo uważnie monitoruje sytuację i odbył długą i produktywną rozmowę z premier B.C. Johnem Horganem w samolocie.

„Troszczymy się o praworządność i musimy upewnić się, że prawa ludności rdzennej są przestrzegane” – powiedział Trudeau.

Władze B.C. i rząd federalny zgodziły się spotkać z dziedzicznymi wodzami Gitxsan i Wet’suweten, aby omówić blokadę w pobliżu New Hazelton, B.C.

Dziedziczny szef Gitxsan, Norm Stephens, powiedział, że blokada zostanie zlikwidowana na czas rozmów, ale jeśli prowincja nie wyrazi zgody na odwołanie budowy Coastal GasLink, może powrócić.

Minister transportu Marc Garneau powiedział, że jest głęboko zaniepokojony wpływem decyzji, którą CN musiał podjąć, i jej skutkami dla Via Rail.

„Bezpieczna i działająca efektywnie kolej pasażerska i towarowa ma kluczowe znaczenie dla gospodarki naszego kraju”, powiedział Garneau.

Garneau powiedział, że spotka się w piątek ze swoim odpowiednikiem z prowincji Kolumbia Brytyjska i grupami ludności rdzennej, aby omówić dalsze kroki.

Powiedział, że wszystkie strony muszą zaangażować się w otwarty i pełen szacunku dialog, aby zapewnić pokojowe rozwiązanie. “Optymizmem napawa nas postęp w kwestii blokady w New Hazelton. Jest to pozytywna zmiana i aktywnie pracujemy nad podobnym rozwiązaniem dla wszystkich pozostałych blokad. ”

Oprac. na podst. 680AM