Stany Zjednoczone największą siłą soft power na świecie. Polska dopiero 35. W obliczu rosnącej fali populizmu i zagrożeń dla praworządności Polsce grozi zaprzepaszczenie dokonań ostatnich dekad i reputacji gospodarczego sukcesu w Europie – ostrzega brytyjska firma doradcza Brand Finance, która opublikowała raport badający soft power wybranych państw świata. Badanie Global Soft Power Index zostało przeprowadzone w oparciu o reprezentatywny panel internetowy na próbie niespełna 55 tys. osób z 87 państw świata, a także badanie jakościowe wśród ponad tysiąca ekspertów z 71 krajów, w tym analityków, polityków, przedsiębiorców i dziennikarzy. Jak przekonują autorzy, to największe dotychczas studium percepcji soft power na świecie. Wszystkie państwa były oceniane pod kątem trzech głównych kategorii – znajomości, wpływu i reputacji – a także siedmiu węższych zagadnień sektorowych: przedsiębiorczość i handel, jakość rządów, stosunki międzynarodowe, kultura i dziedzictwo, media i komunikacja, edukacja i nauka, ludzie i wartości, które były rozbite na aż 30 wskaźników. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

