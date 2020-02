Strajki trwają Wszystkie cztery główne związki zawodowe nauczycieli w Ontario prowadzą akcję strajkową. Oto lista obecnych i planowanych strajków. Publiczne szkoły podstawowe Związek reprezentujący nauczycieli publicznych szkół podstawowych w Ontario zaplanował rotacyjne strajki na każdy dzień tygodnia, w tym strajk obejmujący całą prowincję we wtorek, w którym wszystkich 83 000 członków przestanie pracować. Federalna Federacja Nauczycieli Szkół Podstawowych w Ontario powiedziała, że ​​toczące się strajki oznaczają, że każde kuratorium w prowincji strajkuje dwa razy w przyszłym tygodniu – raz we wtorek na terenie całej prowincji i ponownie w wyznaczonym dniu tygodnia. Publiczne licea Nauczyciele liceów w Ontario z dziewięciu kuratoriów pójdą na jednodniowy strajk w czwartek. Dotknięte strajkami regiony to Peel, Superior-Greenstone, Greater Essex Country, Avon Maitland, Niagara, Limestone, Renfrew i Huron-Superior Catholic. Federacja nauczycieli szkół średnich w Ontario twierdzi, że członkowie będą również kontynuować strajki włoskie, które rozpoczęły się w listopadzie. Oznacza to, że nauczyciele nie będą uczestniczyć w zebraniach personelu poza godzinami szkolnymi ani zamieszczać komentarzy w kartach ewaluacyjnych uczniów. Katolickie szkoły Związek reprezentujący angielskich nauczycieli szkół katolickich z Ontario ogłosił, że we wtorek przyspieszy działania administracyjne. Nowe działanie oznacza, że ​​nauczyciele podejmą się tylko zaplanowanych obowiązków dydaktycznych i nadzorczych i nie podejmą żadnej dodatkowej pracy. Nauczyciele nadal będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i przeprowadzą spotkania z rodzicami i nauczycielami, jeśli zostały one wcześniej zaplanowane. Katoliccy nauczyciele już przestali przygotowywać karty raportów, przeprowadzać standardowe testy lub brać udział w inicjatywach Ministerstwa Edukacji. Stowarzyszenie Nauczycieli Anglojęzycznych Szkół w Ontario twierdzi, że stara się zminimalizować wpływ tej akcji na uczniów. Francuskojęzyczne szkoły w Ontario Dwanaście tysięcy członków Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) będzie strajkować raz w tygodniu, a pierwszy strajk zaplanowano na czwartek. AEFO mówi, że będzie także kontynuować strajk włoski, w którym członkowie związku nie będą już pełnić niektórych obowiązków administracyjnych. Związek spotkał się ostatnio przy stole przetargowym, ale negocjacje zakończyły się fiaskiem. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

