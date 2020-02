Strzelanina w Milwaukee. Sprawca zabił 5 osób i popełnił samobójstwo. W Milwaukee w Stanach Zjednoczonych doszło do strzelaniny. Nie żyje sześć osób, wśród nich jest napastnik, który popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek w amerykańskim stanie Wisconsin. Jak informują amerykańskie media, sprawcą jest 51-latek, pracownik firmy Molson Coors w Milwaukee. Mężczyzna zastrzelił pięciu swoich kolegów, po czym sam popełnił samobójstwo. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

