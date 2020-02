Światu potrzeba więcej Kanady (korespondencja z Kanady #2)

Polski tygodnik “Przegląd” opublikował kilka moich korespondencji z Kanady – o tym jaki ten kraj, w którym spędziłam 30 lat mojego życia działa, jaki jest jego etos i specyfika. Pod wieloma względami jest zupełnie inny niż Polska i może dlatego interesuje czytelników stamtąd. A do tego my tutaj, w Kanadzie, tak przywykliśmy do pewnych zjawisk, że wielu z nas mało je nawet zauważa. Ja ciągle obserwuję, porównuję, zastanawiam się. To takie mieszkanie “świadome”. I całkowicie z wyboru. A ponadto, z powodu mojej profesji i sytuacji rodzinnej mam dość solidne porównanie Kanady, Polski i Stanów. I stąd te artykuły. Oto drugi. (tu pierwszy: “Kanadyjski eksperyment”)

•••

Światu potrzeba więcej Kanady

Respekt dla bliźniego kluczem do funkcjonowania tego społeczeństwa

Korespondencja z Kanady

Supermarket pełen ludzi. Do kas stoją długie kolejki. Wydaje mi się, że jedna jest krótsza, więc się w niej ustawiam. Nagle uświadamiam sobie, że ta kolejka wcale nie była krótsza, po prostu nie zauważyłam, gdzie się kończy. Czyli się wepchnęłam. Gdybym tego sama nie zauważyła, nie miałabym pojęcia, bo nikt nie zaprotestował ani nie wyraził oburzenia. Czuję, że popełniłam faux pas, więc zaczynam się tłumaczyć, że to przez pomyłkę, nie zauważyłam, bardzo przepraszam. Współkolejkowicze śmieją się, żartują i pocieszają mnie: no worries, it’s OK. Nawet przez chwilę nie przeszło im przez myśl, że to było działanie celowe. Jak to się mówi po angielsku: they gave me the benefit of the doubt (dali mi kredyt zaufania). Chcę iść na koniec, ale wszyscy mówią, że nie ma sprawy. Padają żarty i opowieści, jak ten czy tamten też kiedyś coś takiego zrobił czy widział. Jest miło i wesoło.

Kanadyjczycy są znani z uprzejmości. To nie stereotyp. Przepraszają, dziękują, uśmiechają się, oferują pomoc i autentycznie interesują się ludźmi wokoło.

Co się tak cieszysz?

Tak pytają mnie (i innych stąd) ludzie w Polsce, bo ja uśmiecham się częściej niż Polacy w swoim kraju. Fakt, Polska nie należy do krajów, w których ludzie mają wesołe oblicza. Ktoś taki jak ja, przyzwyczajony do tego, że uśmiech nieznajomego jest naturalnym elementem życia, może robić dziwne wrażenie. W Kanadzie ludzie uśmiechają się do siebie, bo głupio przejść czy stać obok z kamienną czy obojętną twarzą, kiedy znajdziemy się w pobliżu obcej osoby – na schodach, w windzie, w kolejce, na stacji benzynowej, w sklepie.