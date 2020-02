Świszcz Phil wieszczy: wiosna przyjdzie wcześniej Tysiące osób zgromadziły się w niedzielę w mieście Punxsutawney w Pensylwanii, by na własne oczy zobaczyć najsłynniejszego świszcza Phila. Zwierzę “ogłosiło”, że wiosna w tym roku przyjdzie wcześniej. Dzień Świszcza to święto obchodzone 2 lutego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, którego bohaterem jest świszcz (Marmota monax). Legenda – podobno rodem z Niemiec – głosi, że jeśli świszcz zobaczy swój cień 2 lutego, czeka nas jeszcze długa zima, a jeśli cienia nie będzie – wkrótce nadejdzie wiosna. Po raz pierwszy przodek Phila przepowiadał pogodę w latach 80. XIX wieku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

