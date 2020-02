Szara eminencja Kremla odchodzi Kreml potwierdził oficjalnie we wtorek odejście Władisława Surkowa z funkcji doradcy Władimira Putina. Informacja, że prezydent Rosji podpisał dekret w tej sprawie, ukazała się na jego stronie internetowej. Surkow przez wiele lat uważany był za szarą eminencję z otoczenia Putina. O tym, że Władisław Surkow, uważany za jednego ze strategów rosyjskiej polityki wobec Ukrainy, odszedł ze służby państwowej, media informowały pod koniec stycznia. Później Kreml poinformował, że relacjami rosyjsko-ukraińskimi zajmować się będzie w administracji (kancelarii) Putina jej wiceszef Dmitrij Kozak. Jednak rzecznik Putina Dmitrij Pieskow podkreślał, że oficjalnej decyzji o odejściu Surkowa na razie nie ma. Jak ogłosił Kreml we wtorek wieczorem, prezydencki dekret o zwolnieniu Władisława Surkowa wchodzi w życie z dniem jego podpisania. Władisław Surkow przez wiele lat uważany był za szarą eminencję Kremla. Od 1999 roku zajmował stanowisko najpierw zastępcy, a potem szefa administracji prezydenta. Na tym stanowisku kształtował politykę wewnętrzną Rosji i był jednym z najbardziej wpływowych urzędników, przyczyniających się do kluczowych decyzji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

