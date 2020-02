Szara strefa w Polsce. Zbadano, ile traci budżet państwa. Całkowita wartość szarej strefy w Polsce w 2018 roku wyniosła 10,8 procent Produktu Krajowego Brutto, czyli 229 miliardów złotych. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez EY Polska. Szara strefa to wartość generowana w różnych rodzajach nierejestrowanej działalności. Jest ona odpowiedzialna za istotną część luki podatkowej w Polsce, która stanowi różnicę pomiędzy wartością wpływów podatkowych, które teoretycznie powinny zostać uzyskane – przy założeniu pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami – a rzeczywistą wartością uzyskanych dochodów podatkowych. Jak wskazali autorzy badania, wspólnym elementem dla zdecydowanej większości nierejestrowanych transakcji jest to, że są one realizowane w formie gotówkowej. Gotówkową szarą strefę można podzielić na jej część aktywną i pasywną. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

