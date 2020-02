Szef KRS zdradza powody decyzji ws. listy poparcia sędziego Nawackiego? Kancelaria Sejmu 14 lutego opublikowała listy poparcia do KRS. Z listy Leszka Mazura, szefa Rady, jeszcze przed złożeniem u marszałka wykreślono głosy kilku sędziów, którzy wycofali swoje poparcie. Nie zrobiono tego z kolei w przypadku sędziego Macieja Nawackiego. Dlaczego stało się inaczej niż u Mazura? – Moja lista nigdy nie była zagrożona. I bez tych wycofanych miałem dość głosów – mówi Onetowi szef KRS. Każdy z kandydatów do nowej KRS musiał przedstawić listę z 25 głosami poparcia uzyskanymi od innych sędziów. Na liście Macieja Nawackiego tych podpisów jest 28. Problem w tym, że czworo sędziów – jeszcze przed złożeniem listy u marszałka Sejmu – wycofało swoje poparcie. Poinformowali o tym samego Nawackiego, jego pełnomocnika Michała Lasotę (dziś zastępcę rzecznika dyscyplinarnego mianowanego przez Zbigniewa Ziobrę-red.) oraz marszałka Sejmu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

