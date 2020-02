Szef unijnej dyplomacji poirytowany biernością państw członkowskich Josep Borrell stwierdził, że “Unia Europejska powinna działać zamiast komentować i wyrażać zaniepokojenie”. Zaznaczył, iż w momentach kryzysowych oczekuje konkretnych strategii, a nie bierności oraz wyrażania opinii. Podczas 56. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przypomniał, że już w poniedziałek szefowie MSZ państw członkowskim spotkają się w Brukseli. Rozmowy mają dotyczyć planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu – zaproponowanego przez Donalda Trumpa. Borrell podkreślił, że gdy Stany Zjednoczone podejmują konkretne działania, Unia Europejska pozostaje bierna. – Europa powinna pobudzić w sobie apetyt na władzę, chęć do działania, do prawdziwego działania, a nie do komentowania i mówienia codziennie, że jesteśmy zaniepokojeni, bardzo zaniepokojeni, niezwykle zaniepokojeni – ironizował polityk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

