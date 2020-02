Szumowski przypadkiem potwierdził spiskowe teorie opozycji? To się zdarzyło już dwa razy – do mediów docierała informacja o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce, ale po chwili ministerstwo zdrowia zaprzeczało. Oficjalnie w naszym kraju nie odnotowano jak dotąd żadnego zakażenia. Po stronie opozycji jednak nie każdy w to wierzy. Nie brak takich, którzy uważają, że rząd PiS z tą wiadomością czeka do soboty, by przysłonić konwencję wyborczą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. “Wzywam premiera Morawieckiego i rząd do ujawnienia prawdy o przypadkach koronawirusa w Polsce. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze” – napisała na Twitterze w piątek Małgorzata Kidawa-Błońska. Odpowiedzi kandydatce na prezydenta udzielił minister Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia osobiście zadzwonił do wicemarszałek Sejmu informując, że nie ma w kraju żadnych przypadków koronawirusa. Minister Szumowski w ostatnim czasie codziennie organizuje konferencje prasowe, informując o działaniach rządu związanych z epidemią koronawirusa i zaprzeczając medialnym doniesieniom. Np. w czwartek pojawiła się wiadomość o 25-latce z Łodzi, która wróciła z Tajlandii i u której jeden z testów miał potwierdzić obecność koronawirusa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

