Szyldoza” w Warszawie zostaje. Wojewoda Radziwiłł znalazł pretekst, by unieważnić uchwałę krajobrazową. W styczniu 2020 roku warszawscy radni przegłosowali tzw. uchwałę krajobrazową, która miała uporządkować reklamowy chaos w stolicy. 25 lutego uchwałę unieważnił były minister zdrowia, obecnie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki, wyrzucił do kosza uchwałę krajobrazową. Powołuje się na to, że kiedy po konsultacjach społecznych naniesiono na projekt uchwały poprawki, projektu nie oddano ponownie do konsultacji. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, jeden z orędowników uchwały, uważa, że to bzdurny powód. „Prace nad projektem trwały kilka lat, konsultacje były przeprowadzane dwukrotnie”. W 2015 roku weszła w życie tzw. ustawa krajobrazowa. Od tamtej pory samorządy – opierając się na tej ustawie – mogą uchwalać własne uchwały. Wszystko po to, żeby uporządkować reklamowy chaos. Warszawscy radni uchwałę krajobrazową przegłosowali 16 stycznia 2020 roku. Poparli ją niemal jednogłośnie radni zarówno Koalicji Obywatelskiej jak i PiS. Na 51 radnych wstrzymało się tylko 3 z PiS. Nikt nie zagłosował przeciw. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

