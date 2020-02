Tajemnicze sygnały z kosmosu. “Taką regularność naukowcy obserwują od 400 dni” Do Ziemi docierają sygnały z kosmosu. Ich źródło jest bardzo odległe, ale naukowcy są coraz bliżsi rozwiązania zagadki dźwięków. Materiał magazynu “Polska i Świat”. Dźwięki z kosmosu to jedna z tych tajemnic, której rozwiązanie naukowców przyprawia o kosmiczny ból głowy. Chodzi o zaobserwowane kilka lat temu radiowe sygnały – docierają do Ziemi spoza naszej galaktyki. – Wciąż nie do końca wiemy czym są, nie bardzo wiemy skąd pochodzą, ale teraz może się coś rozjaśni, dlatego że odkryliśmy regularnie powtarzający się taki sygnał – mówi Piotr Stanisławski z portalu crazynauka.pl. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

