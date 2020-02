Tajny rejestr, tysiące ofiar i setki pozwów Boy Scouts of America to ogólnokrajowa organizacja amerykańskich skautów, która działa od 110 lat. Teraz składa wniosek o bankructwo. Jej reputacja legła w gruzach po tym, jak na jaw wyszły liczne przypadki pedofilii, a do amerykańskich sądów zaczęły trafiać setki cywilnych pozwów o odszkodowanie. Jeśli bankructwo stanie się faktem, to uzyskanie rekompensat przez poszkodowanych będzie dużo bardziej skomplikowane. Amerykańscy skauci reklamują się jako organizacja dla tych, którzy szukają przygód i prawdziwych przyjaciół i dla tych, którzy potrzebują wyzwań. Taka zachęta już nie wystarczy. Szeregi skautów się kurczą, a ich reputacja legła w gruzach po tym, jak na jaw wyszły liczne przypadki pedofilii. Gdy do amerykańskich sądów zaczęły trafiać setki cywilnych pozwów o odszkodowanie, ogólnokrajowa organizacja amerykańskich skautów – Boy Scouts of America – złożyła wniosek o bankructwo. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.