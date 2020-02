Tak PiS drogi buduje. Za rzekome oszczędności zapłacą mieszkańcy. Rząd PiS obiecywał, że zbuduje wschodnią obwodnicę Łodzi znacznie taniej, niż planowali poprzednicy. I rzeczywiście, ściął koszty. Ale z zapowiadanego wielkiego sukcesu wyszła pospolita fuszerka. Ciężki sprzęt i rozkopaną ziemię widać pod Pabianicami i na łódzkiej Retkini. Budowa Zachodniej obwodnicy Łodzi wychodzi na powierzchnię i nabiera kształtów. Dziś kierowcy jeżdżą tylko po krótkim, zbudowanym jeszcze w 2012 roku odcinku z Pabianic do Łodzi. Po latach obietnic ruszyły jednak prace nad jego przedłużeniem. Cała trasa ma być gotowa w 2023 roku. Inwestycja projektowana za czasów PO miała być, według obecnego rządu, „głęboko przewymiarowana”. PiS- owskie ministerstwo infrastruktury obiecywało, że zbuduje drogę znacznie taniej, niż planowali poprzednicy z Platformy. Dzięki zmianom w projekcie udało się zaoszczędzić 300 milionów złotych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

