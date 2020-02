Tak PiS może przejąć Sąd Najwyższy Dwa alternatywne zgromadzenia ogólne sędziów SN? Zdaniem konstytucjonalistów to wariant bardzo prawdopodobny. Oznaczałby on bezprecedensowe spotęgowanie sądowego kryzysu Gra toczy się o to, kto po prof. Małgorzacie Gersdorf będzie I prezesem SN . To stanowisko o fundamentalnym wpływie na funkcjonowanie tego sądu. As do prezydenckiego rękawa został zaszyty we wchodzącej w życie tzw. ustawie dyscyplinującej. Dziś prawdopodobny jest wariant, że osoby orzekające w Izbie Dyscyplinarnej SN – w myśl głośnej uchwały połączonych trzech izb tego sądu – nie zostaną dopuszczone do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów SN. To ono powinno w połowie marca ustalić, które pięć nazwisk przedstawić głowie państwa jako kandydatów na I prezesa. – Zaproszenie osób z Izby Dyscyplinarnej do udziału w zgromadzeniu – przypominam – sędziów byłoby niezgodne z dotychczasowym orzecznictwem SN i wyrokiemTrybunału Sprawiedliwości UE. Oni nie są sędziami – potwierdza prof. Mariusz Bidziński, konstytucjonalista z Uniwersytetu SWPS. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

