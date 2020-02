Thomas Lukaszuk o ojcu Rydzyku i jego kanadyjskich interesach

Sprawa ojca Tadeusza Rydzyka wywołuje poważne kontrowersje, a “Gazeta” stara się o nich informować na bieżąco.

O ojcu Rydzyku w “Gazecie”

Jak pisze Onet, od 2000 r. w Kanadzie działa fundacja o nazwie Family of Radio Maria, Canada (ang. Rodzina Radia Maryja, Kanada). W jej celach statutowych zapisane jest “promowanie nauczania Kościoła katolickiego, jego moralnych dogmatów oraz ich zastosowania do wyzwań współczesnego życia”. Aby to osiągnąć, organizacja może podejmować szereg działań, m.in. organizować konferencje i seminaria, wydawać i dystrybuować książki, czy nadawać programy radiowe i TV. Jej innymi głównymi wydatkami są podróże służbowe, które kosztują ją kilkanaście tys. dol. kanadyjskich rocznie. Po kilka tys. dol. pochłaniają marketing, organizacja wydarzeń, utrzymanie biura i koszty wynajmu (wyjątkiem jest 2018 r., gdy te ostatnie podskoczyły do 28 tys. CAD)”.

Część osób zasiadających w zarządzie fundacji jest też w zarządzie innej powiązanej z dzialalności redemptrystów z Torunia organizacji – działającej od 2015 r. w Kanadzie spółki non-profit Radio Maryja Torun Corporation z siedzibą w Mississaudze. Poza o. Rydzykiem, są to o. Jan Król, “prawa ręką Rydzyka”, który wraz z Ojcem Dyrektorem zakładał fundację Lux Veritatis, od której zaczęła się zarówno TV Trwam jak i prywatna uczelnia Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej (WSKSiM) w Toruniu. Jest on kluczową postacią w Radiu Maryja oraz prezesem spółki Geotermia, jak również autorem pomysłu sieci telefonii komórkowej wRodzinie.

Kolejna ważna postać w zarządach to o. Zbigniew Pieńkos z Chicago, gdzie sprawuje on funkcję dyrektora Centrali Radia Maryja.

Darczyńcy mogą przekazywać pieniądze precyzując na który z wyznaczonych celów chcą wpłacić darowane środki: Radio Maryja, TV Trwam, Geotermia, WSKSIM oraz Kościół.

“Gazeta” przeprowadziła drugi wywiad z Thomasem Lukaszukiem (pierwszy wywiad), Kanadyjczykiem polskiego pochodzenia, wieloletnim politykiem prowincji Alberta (ministrem i wicepremierem), uznanym przez Muzeum Emigracji w Gdyni za jednego z najbardziej znanych w Kanadzie Polaków.

Małgorzata P. Bonikowska: Kiedy i dlaczego zainteresował Pana ojciec Rydzyk?

Thomas Lukaszuk: Pan Rydzyk jest postacią znaną mi od wielu lat, poprzez niepochlebne o nim artykuły w polskiej i zagranicznej prasie. Nigdy jednak nie wyciągam wniosków, ani nie osądzam nikogo na podstawie artykułów medialnych.

Bliżej zapoznałem się z działalnością Pana Rydzyka gdy dowiedziałem się, że planuje on przyjazd do Calgary, aby tam głosić odpłatne wystąpienia i promować swoje inicjatywy. Po informacji, że Departament Stanu USA uznał rozgłośnię Radio Maryja za najbardziej antysemicką radiostację w Europie, wysłuchałem wypowiedzi Rydzyka i jego mediów aby wyciągnąć własne wnioski.

M.P.B.: Jak czytamy, o. Rydzyk inwestycje czyni również za granicą. Jakie to inwestycje?

T.L.: Informacje udostępnione przez rząd Kanady potwierdzają, że Rydzyk, łącznie z paroma polskimi księżmi i dwiema tutejszymi osobami świeckimi, założyli pozakościelne prywatne podmioty “charytatywne”, poprzez które zbierają dotacje. Jeden z tych podmiotów obraca sumą ćwierć miliona dolarów rocznie. Te podmioty są zarejestrowane przez rząd federalny, lecz nie sprawdzono jeszcze czy podobne formy działalności nie są też rejestrowane przez poszczególne rządy prowincyjne.

M.P.B.: Co takiego odkrył Pan w ostatnim czasie, co Pana poruszyło?

T.L.: Z pewnością jestem bardzo zaskoczony tym, że księża z Polski indywidualnie zakładają w Kanadzie podmioty gospodarcze przeznaczone do zbierania pieniędzy i sami zasiadają w radach nadzorczych takich podmiotów. Nie wydaje mi się, że jest to zadaniem osób duchownych aby zakładać i prowadzić tego typu instytucje we własnym kraju, nie mówiąc już o obcych krajach.

Ponieważ instytucje charytatywne rejestrowane w Kanadzie wydają donatorom pokwitowania pozwalające na odpisywanie dotacji od podatków od dochodów, pośrednio kanadyjscy podatnicy subsydiują działalność Rydzyka. To zostanie zbadane.

M.P.B.: Co konkretnie zarzuca Pan o. Rydzykowi?

T.L.: Po zapoznaniu się z wypowiedziami Rydzyka i jego rozgłośni, nie mam najmniejszych wątpliwości, że Departament Stanu USA i wszelkie media komentujące wypowiedzi w Radio Maryja, trafnie je określiły. Nie tylko są one często antysemickie, lecz też bywają ksenofobiczne i na krawędzi nienawiści wobec grup mniejszościowych lub osób o poglądach odmiennych od poglądów redakcji i jej dyrekcji.

M.P.B.: Są komentarze, że nie ma nic nielegalnego w tym, że o. Rydzyk zbiera za granicą pieniądze na działalnośćw Polsce. Co Pan sądzi o tym?

T.L.: O tym czy zbieranie pieniędzy w taki sposób jest legalne czy nielegalne zadecyduje Ministerstwo Finansów w Kanadzie. Tego typu oceny są w ich gestii, nie mojej.

Może ważniejszym pytaniem jest czy charakter i sposób działalności Rydzyka są zgodne ze standardami społeczeństwa kanadyjskiego. Czy jego wypowiedzi i przekazywane w nich treści nie przekraczają naszych, kanadyjskich, granic tolerancji i prawa?

Powinniśmy też zadać pytanie czy tego typu działalność polskiego księdza na terenie Kanady jest dobrym świadectwem dla naszego polskiego społeczeństwa i naszej religii.

M.P.B.: Zajął się Pan przekazaniem petycji do papieża Franciszka. Dlaczego akurat Pan, z Kanady, skoro autorami petycji są Polacy i dlaczego pozostają oni anonimowi? Jaki jest stan tej sprawy na dzień dzisiejszy?

T.L.: Organizatorami petycji, która teraz zawiera około 180 000 podpisów, są dwaj naukowcy w Polsce. Obaj panowie są przekonani, że ujawnienie się miałoby negatywny wpływ na ich kariery akademickie. Z tej przyczyny zwrócili się do mnie z prośbą o przekazanie petycji Ojcu Świętemu. Znali mnie jako polityka, więc uznali mnie za odpowiednią osobę.

Petycję, włącznie z moim listem, przesłałem bezpośrednio na ręce Ojca Świętego. Nuncjusz Apostolski (ambasador Watykanu) w Kanadzie nawiązał ze mną kontakt i potwierdził, że Papież otrzymał moją przesyłkę. Teraz czekamy na odpowiedź.

M.P.B.: Czego oczekuje Pan jako Kanadyjczyk polskiego pochodzenia w tej sprawie?

T.L.: Jestem Kanadyjczykiem i Polakiem, lecz ta sprawa w rzeczywistości nie ma wiele wspólnego z moimi obywatelstwami. Tutaj bardziej chodzi o kwestie ludzkie, godność i prawa człowieka, lub po prostu o empatię, które ani nie mają granic ani nic wspólnego z obywatelstwem.

Pragnę aby Rydzyk przemyślał swoją działalność i jej konsekwencje, ale ponieważ to może być nierealne, mam nadzieję, że przestaniemy go finansować w Kanadzie.

M.P.B.: Jak Pana zdaniem powinny wyglądać reakcje na to, co robi o. Rydzyk?

T.L.: Zdaję sobie sprawę, że żyjemy w bardzo spolaryzowanym świecie, pełnym populistycznych haseł o politycznych barwach. Wiem też, że światy polityki i religii w niektórych częściach świata zaczynają się zlewać. Takie są dzisiejsze realia. Jednakże, bez względu na nasze indywidualne poglądy, nie możemy pozwolić sobie wpaść w sidła charyzmatycznych mówców, którzy głoszą “ewangelie” podziału lub nienawiści. Naszym moralnym obowiązkiem jest przeciwstawiać się takim zjawiskom.

M.P.B.: Czym się różnią relacje państwo-Kościół w Polsce i Kanadzie?

T.L.: Nie jest moją rolą komentować relacji pomiędzy rządem a Kościołem w Polsce. To pozostawię mieszkańcom Polski i jej politykom.

Natomiast wspomnę, iż w Kanadzie księża często wspierają inicjatywy charytatywne i zbierają na nie fundusze, lecz robią to wewnątrz instytucji Kościoła katolickiego, pod nadzorem diecezji lub kurii. Indywidualni księża nie zakładają i nie kierują prywatnymi gospodarczymi podmiotami charytatywnymi lub komercyjnymi.

M.P.B.: Jakie są reakcje w Kanadzie i w Polsce na Pana aktywność w sprawie o. Rydzyka?

T.L.: Naturalnie, tematy polityki i religii zawsze wiążą się z emocjami i różnicami poglądów. W tym przypadku postanowiłem wkroczyć w oba bystre nurty jednocześnie, spodziewając się zdecydowanej reakcji w Polsce i w Kanadzie.

Ugrupowania wspierające działalność Rydzyka złożyły na mnie w Polsce doniesienia do Prokuratora Generalnego, sugerując, że moje postępowanie znieważa Ojca Dyrektora. Duchowni powiązani z Radiem Maryja kierują w moim kierunku obelgi, kwestionując moją polską tożsamość. Otrzymuję też setki wspierających wiadomości z Polski i Kanady od duchownych i osób świeckich.

Lecz w rzeczywistości tu nie chodzi o to która strona reaguje głośniej lub agresywniej. Moje postanowienie ukrócenia działalności Rydzyka, która często jest tak bolesna dla grup lub mniejszości, przeciwko którym jest skierowana, nie jest oparte na sondażach popularności. Robienie tego, co jest właściwe, nie zawsze jest popularne.

W tym przypadku sądzę, że większość obu społeczeństw podziela moje opinie.

M.P.B.: Co teraz i co dalej? Jakie będą kolejne kroki?

T.L.: To będzie uzależnione od odpowiedzi Ojca Świetego. Mam do naszego Papieża ogromny szacunek. Wiem że Ojciec Święty jest oddany sprawom praw i godności człowieka, i wiem też, że dba o reputację naszego Kościoła, więc spodziewam się, że podejmie właściwą decyzję.

Jednocześnie zainicjujemy kontrolę działalności podmiotów gospodarczych Rydzyka, którą przeprowadzi Ministerstwo Finansów Kanady.

Małgorzata P. Bonikowska

Urodził się w Gdyni, Mając 12 lat w 1982 roku wraz z rodziną przyjechał do Kanady.

Wygrał w wyborach prowincyjnych w 2001 roku w okręgu Edmonton-Castle Downs i był pierwszą osobą polskiego pochodzenia wybraną do parlamentu. W latach 2010-2014 zasiadał w rządzie Alberty – w latach 2012-2013 był 8. wicepremierem tej prowinccji. W 2014 roku ubiegał się o przywództwo Partii Konserwatywnej i stanowisko premiera Alberty.

CYTATY

Ksiądz Tadeusz Rydzyk:

– Gdy patrzę na świat, na Węgry i Orbana, to mi się podoba. Bo przecież to, co robią, niech pan wybaczy, to, co robi ta lewacka Unia Europejska, to jest walka absolutnie z cywilizacją chrześcijańską.

– To tak, jak kiedyś było o przyjaźni polsko-radzieckiej w konstytucji. To ja się pytam, co ten prezydent? Ja głosowałem na pana prezydenta i nie wiem, czy będę głosował. Te weta wszystkie.

– Za tego prezesa w TVP są filmy gejowskie, geje tam są i rozwód za rozwodem. A w Opolu był zespół, który kpił sobie z chrześcijaństwa. Żebyśmy się nie rozczarowali. Żebyście nie wprowadzili nas w takie coś, że tak czy inaczej będziemy musieli na was głosować. Jeżeli nie będę miał wyboru, nie pójdę na głosowanie. Nie będę głosował wbrew sumieniu.

– Kto pozwolił tym z Platformy Obywatelskiej jeździć do Częstochowy? Kto ich tam wpuszcza? I jeszcze puszą się, i stoją koło ołtarza. Ja tam pojadę i za uszy ich stamtąd powyrzucam.

– Kwaśniewski jest Polakiem inaczej.

– Pewna matka zapytała mnie, co w takim razie ma czytać jej syn. Odpowiedziałem, że lepiej niech już czyta “Main Kampf” Hitlera niż “Harry’ego Pottera”.

– I popatrzcie, jacy zdrajcy dostali się do polskich elit… do Sejmu. Chcą zabijać nienarodzone dzieci. Posłanki! U mnie w rodzinnym domu takie kobiety określało się słowem zdziry.

– Tak patrzę, a teraz chodzą tacy różni za klerykami i wołają na nich pedały. I kto to zrobił? “Gazeta Wyborcza” to zrobiła, “Rzeczpospolita” to zrobiła, “Fakty i Mity” to zrobiły. To jest morderstwo w biały dzień. I to gdzie? W kraju katolickim…

– Ostatecznym celem homoseksualizmu jest walka z Kościołem i zniszczenie Kościoła.

– Każdy liberał jest durniem, a każdy dureń – liberałem.

– Jest takie przysłowie: “Jedno jabłko zjedz dziennie, a lekarz będzie z daleka od ciebie”. Żydzi to jabłko zamienili na czosnek i teraz wszyscy porządni ludzie są z daleka od nich.

– Tragedią Polski jest to, że od 1939 roku Polską nie rządzą Polacy. Nie chodzi tu o krew ani przynależność. Oni nie kochają po polsku, nie mają serca polskiego

•••

Jarosław Kaczyński:

Głównie dzięki Radiu Maryja i “Naszemu Dziennikowi” sprawa smoleńska nie została przez różne kanalie i “konfederację zdrady narodowej” zniszczona i zakopana. Nawet jeśli w przeszłości ojciec dyrektor mówił rzeczy, które łagodnie mówiąc nie cieszyły to, to jest teraz najważniejsze. Gdyby ktoś wcześniej nawet mocno atakował prezydenta, ale po katastrofie zachował się tak jak o. Rydzyk, to ja bym mu tych wcześniejszych rzeczy nie pamiętał. Bo to są momenty próby, a o. Rydzyk przeszedł przez czas próby pomyślnie. Wręcz zdał ten egzamin celująco. (2012)

Bez ciebie ojcze dyrektorze nie byłoby tego zwycięstwa. Ojciec dyrektor skromnie siedzi, a powinien wstać. Nie byłoby tego zwycięstwa bez Rodziny Radia Maryja. Nie byłoby. Fundamentem polskości jest Kościół i jego nauka. I że nie może być Polski bez Kościoła. Radio Maryja i Rodzina Radia Maryja są potrzebne także dziś, kiedy przed nami trudna droga pod górę. Musimy ją przejść razem. I przejdziemy ją, wbrew wszystkiemu. Przejdziemy wiedząc, że służymy Polsce. Wiedząc, co jest istotą polskości. Wiedząc, że nie ma Polski bez Kościoła. Wiedząc, że każdy, choćby nie miał łaski wiary, musi to przyjąć (…). Każda ręka podniesiona na Kościół to ręka podniesiona na Polskę. (2015)