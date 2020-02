Tłusty czwartek – święto jedzenia pączków Na podstawie chrześcijańskiego kalendarza tłusty czwartek wypada 52 dni przed Wielkanocą. Jest to ostatni czwartek przed Wielkim Postem. W 2020 roku tłusty czwartek wypada 20 lutego. Zwyczaj tłustego czwartku sięga jeszcze czasów pogańskich. W starożytnym Rzymie mieszkańcy świętowali koniec zimy i nadejście wiosny poprzez spożywanie tłustych pokarmów, w szczególności mięsa, a także piciu wina. Ówczesne święto było nazywane „tłustym dniem”. W XVI wieku w Polsce tradycja jedzenia tłustego mięsa została zastąpiona spożywaniem słodkich pączków. Tamtejsze słodkie wyroby wyglądały jednak inaczej niż te dzisiejsze. W ich wnętrzu znajdował się migdał lub orzeszek. Według legendy osoba, która trafiła na takiego pączka, miała się cieszyć ogromnym dostatkiem. W Polsce w średniowieczu, w szczególny sposób obchodzono tłusty czwartek w Małopolsce. Określano go jako „combrowy czwartek”. Legenda podaje, że nazwa pochodziła od nazwiska burmistrza Krakowa z XVII wieku. Prawdopodobnie była to fikcyjna postać surowego handlarza na krakowskim rynku, który miał negatywny stosunek do kobiet. Jego śmierć datowana jest właśnie na tłusty czwartek. Z okazji tego wydarzenia, przekupki na targu urządzały wielką uroczystość. W czasie zabawy zaczepiały przypadkowych mężczyzn, zmuszając ich do zabawy lub oddawania wierzchniej odzieży. Miało to stanowić „zadośćuczynienie” za krzywdy ze strony Combra. Na podstawie wikipedii opracowała Joanna Wójcik Tłusty Czwartek – przepisy na nietuczące pyszności This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

