“To jest gorsza afera niż Amber Gold”. Poszkodowani chcą działań rządu. W piątek do Sejmu przyszli przedstawiciele osób poszkodowanych w aferze GetBack. Oczekują powołania komisji śledczej, powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli. Z raportu wynika, że Komisja Nadzoru Finansowego nie zareagowała na informacje, które wskazywały na nieprawidłowości w GetBack. – Poszkodowanych w aferze GetBack jest około 9 tysięcy osób, tu jest tylko garstka z nas. (…) Liczymy na to, że dostaniemy w końcu jakieś wsparcie i pomoc od rządu. Liczymy na to, że zostanie utworzona w końcu komisja śledcza – mówiła w piątek w Sejmie Aneta Kiegiel, członek zarządu Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack. – Komisja powinna być, żebyśmy wszystko poznali od początku, dlaczego tak się działo – dodała poszkodowana Alina Mularczyk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

