To my gwizdaliśmy na Dudę w Pucku. I dalej będziemy – rozmowa z Lotną Brygadą Opozycji Propaganda PiS powtarza się, że udawaliśmy pucczan. To absurd, nikt nikogo nie udawał. Duda też nie udawał, że jest z Pucka, prawda? Nienawiści do pana prezydenta nie czuję. Jeżeli już, to pogardę. Mamy prawo krzyczeć i gwizdać. Jesteśmy w końcu suwerenem wyposażonym w narządy głosowe – mówi nam Arkadiusz Szczurek z Lotnej Brygady Opozycji O Lotnej Brygadzie Opozycji, odświeżającej dawce szalonego humoru politycznego, OKO.press pisało kilkakrotnie. Teraz zostali obwołani przez media władzy i polityków władzy zorganizowaną armią hejterów na usługach totalnej opozycji, a szczególnie Kidawy-Błońskiej. W związku z tym OKO.press rozmawia z jednym z hersztów. Piotr Pacewicz, OKO.press: Arkadiuszu, po protestach w Pucku, Wejherowie i Łowiczu zostałeś wrogiem publicznym numer jeden. Arkadiusz Szczurek, Lotna Brygada Opozycji: Publicznym w sensie media publiczne, tak. Sejm RP prawie uchwalił, że „protestuje przeciw wprowadzaniu nienawiści i przemocy do życia publicznego (…) nigdy, w żadnych okolicznościach, nie może być przyzwolenia na zachowania godzące w głowę państwa i prestiż naszego kraju”. Ale co zrobić jeśli to głowa godzi w prestiż? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

